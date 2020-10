Der große Graben in Kuchl: Wie die Quarantäne einen Ort spaltet

„Es musste so kommen“

Natürlich, die bevorstehende Quarantäne ist das Gesprächsthema Nummer eins im Markt. Sie wird durchaus schwer zu kontrollieren. Die Bundesstraße teilt den Ort in zwei Teile, die Durchfahrt ist nach wie vor erlaubt. Die Ansichten zur Maßnahme gehen weit auseinander. „Es musste ja fast so kommen. Der Kirtag, ein Ausflug des Pensionistenverbands, die Erstkommunion, dann noch diese Benefizveranstaltung. Die Leute haben das Virus nicht mehr ernstgenommen und viel zu wenig aufgepasst“, sagt eine ältere Frau. Ihren Namen will sie nicht in der Zeitung ließen.

Vielleicht, weil es auch deutlich andere Ansichten im Ort gibt. „Für die Unternehmen und vor allem Wirten ist das ein harter Schlag. Wir haben jetzt überhaupt keine Einnahmequelle. Ich finde es unfair, dass wir keine Information bekommen, ob wir einen Abholservice anbieten dürfen“, sagt Maria Zivkovic von der Pizzeria Imbei.