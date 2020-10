Vor komplettem Lockdown: Boykott-Aufrufe und verweigerte Corona-Tests in Kuchl

Was ist da in Kuchl los? Die Gemeinde im Salzburger Tennengau liegt in einem jener vier Bezirke, die seit Freitag in der Corona-Ampel des Gesundheitsministeriums rot aufleuchten – und über die nun besonders harte Maßnahmen verhängt werden sollen.

Mit Stand gestern verzeichnete man 87 Infizierte, bei rund 7.500 Einwohnern - das sind die mit Abstand höchsten Infektionszahlen in ganz Österreich, gemessen an der Einwohnerzahl.

Ab Samstag 0.00 Uhr gilt deshalb für alle Einwohner Kuchls eine absolute Quarantäne-Pflicht. Die Ankündigung sorgte am Donnerstag für große Verunsicherung innerhalb der Bewohner.

Bürgermeister Thomas Freylinger (ÖVP) berichtete gegenüber dem KURIER von besorgten Anrufen im Gemeindeamt. "Es gibt sehr viele Fragen, die geklärt werden müssen."