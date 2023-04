Qualzucht: Illegal importierte Bulldoggen in Zwinger gesperrt

Kupierte Ohren, durch spezielle Züchtung extrem bullige, muskulöse Körper - und in Zwinger in einem Keller gesperrt: So fanden Mitarbeiter des "Aktiven Tierschutzes" sowie des regionalen Veterinäramtes in Weiz mehr als ein Dutzend Amerikanische Bulldoggen vor.

Die Hunde dürften, so die Annahme der Einsatzkräfte, illegal aus Russland importiert und in der Oststeiermark zu Züchtungszwecken gehalten worden sein. "Sie weisen große Qualzuchtmängel auf", bedauern Gerhard Kutschera und Kerstin Schön vom Veterinäramt Weiz.