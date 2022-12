Hund nach zehn Jahren im Tierheim kurz vor Weihnachten vermittelt

Die Geschichte des 11-jährigen Mischlingsrüden Rocky hat beinahe etwas von einem Weihnachtswunder, wenn man an so etwas glauben möchte.

Mit etwas über einem Jahr kam der damalige Junghund am 23.12.2012, also einen Tag vor Weihnachten, im Tierschutzhaus Vösendorf an. Rocky wurde über eine Eigentümerabgabe an den Wiener Tierschutzverein übergeben, nachdem er sich mit dem zweiten Hund der Familie nicht verstand. Mit anderen Hunden hatte der Rüde schon immer seine Schwierigkeiten, berichtet der Verein.

Mit den Jahren und vor allem vielem Training sei Rocky ruhiger, entspannter und deutlich einfacher geworden. Zuletzt sei er auch bei Kindern als Teilnehmer des Shelter-Buddy-Leseprogramms heiß begehrt gewesen.

Wiederum kurz vor Weihnachten gab es für den Hund nun ein Happy end - er wurde von einer neuen Familie adoptiert.