Möpse gerettet: Tierschützer und Polizei stoppen illegalen Welpenhandel

Boomendes Geschäft

Illegaler Welpenhandel ist laut den Tierschützern seit Jahren ein boomendes Geschäft. Dabei geht es einerseits um immenses Tierleid: Vor allem Rassewelpen werden dabei häufig in Osteuropa regelrecht produziert, viel zu jung von ihren als Gebärmaschinen missbrauchten Müttern getrennt und oft unter falschen Angaben und Impfzertifikaten in Österreich und anderen westlichen Ländern verkauft. Ein großer Teil ist durch die fehlende Immunisierung krank und entwickelt auf Grund der schlechten Aufzucht und Sozialisierung schwere Verhaltensstörungen. Daher geht es neben dem Tierschutzaspekt andererseits auch um Betrug: „Geht man illegalen Welpenhändlern in die Falle, muss man aufgrund der großen gesundheitlichen Probleme mit hohen Tierarztkosten rechnen. Nicht selten sterben die Tiere, etwa an der gefährlichen und meist tödlichen Viruskrankheit Parvovirose. Dann ist natürlich auch das Leid der Halter, die das Tier bereits liebgewonnen haben, groß“, erklärt Weissenböck.