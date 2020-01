Prügel für die Ex-Frau kosteten den Führerschein

Acht Monate lang, so entschied eine Bezirkshauptmannschaft, sollte einem Mann die Lenkerberechtigung entzogen werden. Grund war seine strafrechtlich relevante Vorgeschichte. Neun Jahre lang hatte er seine Ex-Frau misshandelt, bedroht und geschlagen. Er passte sie im Hausflur ab und schlug ihr mit der Faust ins Gesicht. Er verfolgte sie, tauchte bei ihrer Wohnung und ihrem Arbeitsplatz auf – trotz einstweiliger Verfügung. Er rief sie mitten in der Nacht an.

Einen Mann versetzte er in Angst, weil er andeutete, ihn mit dem Auto von der Straße abbringen zu wollen, einmal schlug er ein Stück Holz mit voller Wucht auf dessen Kopf.

Für all diese Taten wurde der Vorarlberger rechtskräftig zu einer Haftstrafe von sechs Monaten sowie zu einer Geldstrafe verurteilt. Doch der Entzug des Führerscheins dürfte ihn besonders hart getroffen haben, er legte Beschwerde dagegen ein – die Sache landete beim Landesverwaltungsgericht.

Kinder sahen zu

Und dieses widmete sich unter anderem der „Sinnesart“ des Mannes. Das Urteil war vernichtend: Der Autolenker weise ein hohes Aggressionspotenzial auf. Dass er seine Ex neun Jahre lang quälte, zeige, dass er zu Gewalttätigkeiten neigt. Dass er einem Mann, mit dem er schon seit längerer Zeit in Streit war, einen Holzstock über den Kopf zog, bestätige seine unbeherrscht aggressive Art. Und der Richter führte extra an, dass die Kinder des Schlägers den Angriff mitansehen mussten – sie saßen im abgestellten Auto.

Ebenfalls gar nicht gut kam an, dass der Mann auch schon drei weitere Verwaltungsübertretungen im Straßenverkehr auf seinem Konto hatte: „Dies zeigt, dass er es offenbar mit der Einhaltung von straßenverkehrsrechtlichen Regelungen nicht so genau nimmt.“

Unterm Strich heißt das: Durch seine „unbeherrschte Aggressivität“ ist zu befürchten, dass sich der Mann auch im Straßenverkehr betont aggressiv verhält. Somit ist der Führerschein zu Recht weg.