Prozess: Polizeioberst soll Frau geschlagen haben

Völlig anders hat die Frau den Tag in Erinnerung. Der Mann sei schon von Anfang an aggressiv auf sie zugegangen und habe sie wegen ihrer frei laufenden Hunde zur Rede gestellt. Die Hundebesitzerin konterte darauf mit der Frage, warum denn sein Hund nicht angeleint sei. Der Polizeioberst soll ihr dann in forscher Art die gesetzliche Lage erklärt haben. Auf die Frage: „Wer sind Sie, dass Sie so mit mir reden?“ soll er sie geschlagen haben, so die Frau.

Bis zur Fortsetzung des Verfahrens soll nun ein medizinisches Gutachten die Verletzung und die Darstellungen der beiden überprüfen.