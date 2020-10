Proteste gegen Verkehrslösung um neue Donaubrücke werden nicht leiser

NÖ, OÖ. Der Konflikt rund um den geplanten Bau der zweiten Donaubrücke bei Mauthausen findet kein Ende. Bereits zum zweiten Mal innerhalb eines Monats wird von erzürnten Bürgern heute, Freitag Nachmittag, die Mauthausner Bundesstraße, B123, im Gemeindegebiet von Ennsdorf im Bezirk Amstetten aus Protest zwei Stunden lang blockiert.

Der Beginn der Herbstferien und der Zeitraum der Sperre von 14 bis 16 Uhr könnten durch den Ausfall der ohnehin sehr oft überlasteten Pendlerstrecke im Grenzraum von Nieder- und Oberösterreich zu Problemen führen. Die „Bürgerplattform Pro Ennsdorf-Windpassing“ fordert, wie schon Ende September, mit der Kundgebung eine generelle Umplanung der Zu- und Abfahrtstrasse zur neuen Donaubrücke. Deshalb wurde die heutige Kundgebung bereits in der Vorwoche angekündigt, obwohl sich die Straßenplaner aus beiden Bundesländern am vergangenen Montag in einem Planungs-Jour-Fix den Gemeinden und Bürgerinitiativen zur Diskussion stellten.