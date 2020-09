Widerstand gegen neue Donaubrücke

Rund um den geplanten Bau der neuen Donaubrücke Mauthausen zwischen Ober- und Niederösterreich und der jüngst präsentierten Verkehrsanbindung in NÖ formiert sich immer größerer Widerstand. In der Gemeinde Ennsdorf (Bezirk Amstetten) hat sich die Bürgerinitiative „Pro Ennsdorf-Windpassing“ gegründet. Sie richtet eine klare Kampfansage an die Verkehrsplaner und fordert nicht etwa die Mitsprache bei der Planung, sondern das Aus der neuen Variante.

Die unter den beiden Ländern vereinbarte Errichtung der neuen Brücke bis 2027 samt einer Investition von 137 Millionen Euro in den Neubau und die Generalsanierung der bald 60-jährigen alten Brücke schlägt vor allem in Ennsdorf hohe Wellen. Wie berichtet, soll der gesamte Verkehr aus und in das oö. Mühlviertel über die erst 2017 eröffnete B123-Umfahrung der Orte Pyburg und Windpassing durch die Gemeinde Ennsdorf zur B1 und Richtung A1 rollen. „Das ist eine halbseidene Lösung, die nicht kommen wird“, sagt einer, der das Verkehrsdilemma in der Region seit Jahrzehnten kennt: Herbert Pühringer. Er hat als „Bürgerinitiativenmann“ im Kampf um die Umfahrung Pyburg-Windpassing harte Sträuße mit dem Land NÖ ausgefochten.