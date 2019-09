Klimaaktivisten malten "Radweg" auf Linzer Donaubrücke

Eine in der Nacht zum Dienstag illegal aufgesprühte Fahrradspur auf der engen und ohnehin Fahrbahn der Nibelungenbrücke sorgt in Linz für Aufregung und Rätselraten. Eine bisher unbekannte Gruppe namens „Climate Action Linz“ übernahm im Internet die Verantwortung für die Aktion. „Sechs Fahrspuren für Autos und nur ein höchstgefährlicher Radfahrstreifen für monatlich bis zu 94.822 Radfahrer*innen auf der Nibelungenbrücke? Nicht mit uns!“, ließ „ClimateActionLinz“ auf Twitter wissen, wo auch ein Video und Bilder des „illegalen“ Radfahrstreifens gepostet wurden. Zudem wurden weitere Aktionen in den Raum gestellt: „Wir kommen wieder, keine Frage, wir wollen eine ordentliche Radfahranlage!“.

Am Dienstag hatte die Stadtverwaltung Mühe auf der dicht befahrenen Brücke die professionell aufgebrachte Markierung zu entfernen.