Pro und Contra: Autos raus aus der Stadt?

PRO

Rund 66 Prozent der Verkehrsfläche in Wien stehen den Autos zur Verfügung – genauer gesagt dem motorisierten Individualverkehr. Das ist in anderen Städte nicht anders – und eindeutig zu viel. Möglichst viele Autos müssen raus aus der Stadt, vor allem wo genügend öffentliche Verkehrsmittel herumkurven. Und dann – nach einer klugen Planung – gibt es irgendwann hoffentlich genug qualitätvollen Platz für Fußgänger und Radfahrer. Ja, das alles muss zulasten der Flächen für Pkw geplant werden. Die Veränderung wird nicht in wenigen Wochen oder Monaten vonstattengehen. Denn eines ist sicher: Man muss Projekten Zeit geben und sie ausreichend begleiten. Nicht wie in Linz, wo innerhalb von nur zwei Tagen der autofreie Hauptplatz wieder Geschichte war. Die Empörung scheint zu groß gewesen zu sein. Und was ist mit der Empörung derer, die gerne über den Platz geschlendert wären? Katharina Salzer