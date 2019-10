Post: So kam es zur Rekordstrafe von 18 Millionen Euro

Wer also zum Beispiel 50 Jahre alt ist und in Döbling lebt, werde eher der ÖVP zugerechnet. Lebt er jedoch in Simmering, dann sind die Chancen deutlich höher, dass er FPÖ oder SPÖ wählt. Postinterne Untersuchungen haben ergeben, dass ein und dieselbe Person an unterschiedlichen Adressen auch unterschiedlichen Parteien zugeordnet wurde. Die Daten seien deshalb eben nicht valide, sondern nur eine statistische Berechnung.

Die rechtliche Frage dabei ist nun: Sind das Daten, die hier illegal weitergeben wurden, oder eben nur harmlose Hochrechnungen?