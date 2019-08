Onlinehandel beflügelt das Geschäft: Post schupft immer mehr Packerln

Hagenbrunn und Kalsdorf

Daher baut die Post ihre Logistikkapazitäten weiter aus. Das neue Paketzentrum in Hagenbrunn bei Wien geht im September in Vollbetrieb, das Paketzentrum in Kalsdorf bei Graz wird Mitte 2020 fertiggestellt. Bis 2022 werden insgesamt 500 Mio. Euro in die Kapazitätsausweitungen investiert. Auch das Selbstbedienungssystem mit Versand- und Empfangsboxen soll von 41.000 auf 50.000 Stück ausgeweitet werden.