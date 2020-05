Post: Zwei Soldaten infiziert, Lieferungen dauern mehrere Tage

Pause in Kleingruppen

In drei Teams arbeiten die Soldaten im Schichtbetrieb, je etwa 90 Einsatzkräfte pro Schicht. Zusätzlich zu dieser Aufteilung gibt es aber auch noch innerhalb dieser Schichten kleinere Teams. Zwar sind sie alle in der Logistikhalle mit dem Sortieren der Pakete beschäftigt, währendessen gilt jedoch strenge Tragepflicht für Handschuhe und Mund-Nasen-Schutz. Eine Infektion beim Arbeiten könne so ausgeschlossen werden, hieß es von einem Sprecher des Heeres.

Auch im noch regulären Postbetrieb galten diese Regeln. Zur Übertragung dürfte es laut Post in Pausenräumen und Pendlerbussen gekommen sein. Damit das diesmal nicht passiert, hat der ABC-Trupp vom Heer einen Plan: Außerhalb der Arbeitshalle kommen die Soldaten nämlich nur in eingeteilten Kleingruppen zusammen. So kommt es, dass die zwei Infektionen eine Quarantäne für nur elf Soldaten und nicht für alle bedeutet.

„Die essen zusammen, sind gemeinsam untergebracht und nutzen dieselben Sanitäranlagen“, erklärte Wolfgang Eckel vom ABC-Abwehrzentrum in Korneuburg. Außerdem habe die Infektion nicht in Hagenbrunn, sondern schon davor stattgefunden. „Der Test ist ja erst positiv, wenn die Inkubationszeit vorbei ist. Die Soldaten waren beim Test erst zwei Tage in Hagenbrunn, das heißt, sie haben sich schon davor angesteckt“, sagt Eckel.