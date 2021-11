Posse um Polizei-Spitzenjobs: Jus-Abschluss ist Pflicht

Im Burgenland ist nach dem Wechsel von Christian Stella an die Spitze der Flugpolizei der Posten des stellvertretenden Landespolizeidirektors mit einem Gehalt von rund 8.000 Euro brutto vakant. In OÖ ist Vize-Polizeichef Erwin Fuchs in Ruhestand gegangen. Auch diese Stelle wird ebenso neu besetzt wie jene des Vize-Landespolizeidirektors in NÖ. Rudolf Slamanig ist Ende September in Pension gegangen.