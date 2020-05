Vierkampf um begehrten Polizei-Chefsessel

Das Rennen um den begehrten Schlüsseljob an der Spitze von knapp 5.000 Polizisten in Niederösterreich wird zu einem spannenden Vierkampf. Nach der am vergangenen Montag zu Ende gegangenen Bewerbungsfrist steht nun fest, wer für den mit monatlich 9.239,30 Euro (brutto, ohne Zulagen) dotierten Spitzenjob kandidiert.

Neben dem bisherigen stellvertretenden nö. Landespolizeidirektor und derzeit interimistischen Leiter, Generalmajor Franz Popp (57), gibt es zumindest einen weiteren klingenden Namen auf der Bewerberliste. Mit Manfred Aichberger soll KURIER-Informationen zufolge auch der frühere stellvertretende Direktor des Bundesamtes für Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) ein Bewerbungsschreiben im Innenministerium abgegeben haben.

Die einzige Frau im Rennen soll dem Vernehmen nach mit Monika Moitzi eine Juristin aus dem Bundeskriminalamt sein. Zuvor war die Kriminalistin jahrelang als Einbruchsermittlerin beim nö. Landeskriminalamt tätig. Beim vierten Bewerber handelt es sich um einen Bundesheeroffizier aus dem Verteidigungsressort. Dieser dürfte sich bereits 2017 für den Spitzenjob beworben haben, als der ehemalige Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, Konrad Kogler, Landespolizeidirektor in NÖ wurde.

Weil Kogler 2019 die Uniform an den Nagel hängte und an die Spitze der NÖ Gesundheitsagentur wechselte, musste der Posten des Polizeidirektors neu ausgeschrieben werden. Monatelang kam die Politik in Sachen Neubesetzung jedoch auf keinen grünen Zweig.