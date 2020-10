Positive Fälle: Zahlreiche Aufrufe in Tirol

Das Land Tirol hat Freitagvormittag aufgrund positiver Corona-Testergebnisse gleich mehrere öffentliche Aufrufe gestartet.

Betroffen davon sind etwa die Besucher der Pfarrkirche Leermoos, die vergangenen Samstag um 14.00 Uhr an einem Gottesdienst teilnahmen.

Auch im Saunabereich im "Das Dampfbad im Zentrum" in der Innsbrucker Salurner Straße ist von den Aufrufen umfasst, da sich am Montag zwischen 13.00 und 18.00 Uhr eine im Nachhinein positiv getestete Person dort aufgehalten hatte.

Des weiteren benützte eine infizierte Person - die laut eigenen Angaben stets einen Mund-Nasen-Schutz getragen hatte - im potenziell ansteckenden Zeitraum die Buslinie 4176 in den Bezirken Imst bzw. Innsbruck Land. Konkret fuhr er am 26. Oktober um 10.38 zwischen Mieming und Obermarkt in Telfs und um 12.30 Uhr wieder von Telfs nach Obsteig. Am 28. Oktober nahm die Person den Bus um 9.30 Uhr vom Gemeindeamt in Obsteig bis zum Spar in Obsteig. Tags darauf wurde das öffentliche Verkehrsmittel um 7.00 Uhr von Obsteig bis Untermarkt in Telfs benützt und um 8.25 von Telfs bis Obsteig.

Auch Personen, die am Nationalfeiertag zwischen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr in der Alpentherme Ehrenberg in Reutte, allen voran im Saunabereich im Dampfbad, in der Landesknecht- und in der Feuersauna sowie im Liegebereich oberhalb der Landsknechtsauna und im Restaurant des Saunabereichs waren, sollen auf ihren Gesundheitszustand achten, teilte das Land mit.

All jene, die sich gemeinsam mit den betroffenen Personen am selben Ort aufgehalten hatten, sollen auf ihren Gesundheitszustand achten. Beim Auftreten von Symptomen soll die Gesundheitshotline 1450 oder der Hausarzt telefonisch kontaktiert werden, hieß es.