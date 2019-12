Nach Klima-Demo: Weitere Maßnahmebeschwerde behandelt

Am Mittwoch ist am Wiener Landesverwaltungsgericht eine weitere Maßnahmebeschwerde eines Demonstranten behandelt worden, der der Wiener Polizei rechtswidriges Agieren bei einer Klima-Demo am 31. Mai vorwirft. Der Betroffene schilderte in seiner Einvernahme ausführlich, wie er sich nach Auflösen einer Sitzblockade widerstandslos wegtragen ließ. Danach hätten ihn mehrere Beamte misshandelt.

Einer der Polizisten, die ihn ergriffen hätten, habe ihn nach einigen Metern plötzlich losgelassen, so dass er zu Boden stürzte, berichtete der Demonstrant. Beim neuerlichen Hochheben habe man ihm die Hand "ganz stark nach innen gebogen, was sehr schmerzhaft ist. Das Gelenk wurde stark überdehnt".

In Hoden geschlagen

Er habe daher laut aufgeschrien. Darauf sei er abgelegt worden, und nunmehr habe man ihm beide Hände verbogen: "Ich habe furchtbar laut geschrien vor Schmerz." Da habe sich ein Polizist auf ihn "draufgelegt und mir im Zug des Drauffallens in die Hoden geschlagen".