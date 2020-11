Polizei zeigt nach Anschlag in ganz Österreich verstärkte Präsenz

Der Terroranschlag in Wien sorgt nicht nur in ganz Österreich für Betroffenheit. In allen Bundesländern hat die Polizei in Reaktion auf das Attentat ihre Präsenz massiv erhöht. So auch in Niederösterreich, Nachbarbundesland der Bundeshauptstadt.

Bei einer Lagebesprechung im Landhaus wurde auch der Schutz der kritischen Infrastruktur erläutert. Dazu werde die Polizeipräsenz verstärkt, informierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Landespolizeidirektor Popp werde die notwendigen Maßnahmen einleiten, hieß es.

Spezialkräfte für Wien

Der berichtete, dass die niederösterreichische Polizei die Landespolizeidirektion Wien in der Terrornacht mit Spezialkräften unterstützt hat: „Diese Unterstützung wird noch einige Zeit andauern, so lange es notwendig ist.“ In Niederösterreich würden indes alle verfügbaren Kräfte in den verstärkten Überwachungsdienst entsendet.

In Graz hat der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) am Dienstag ebenfalls einen Sicherheitsgipel einberufen, um mit Vertretern von Polizei, Militär und Verfassungsschutz die aktuelle Sicherheitslage zu besprechen. Die Experten berichteten von einer erhöhten Alarmbereitschaft.