Polizei schoss auf Schlepperfahrzeug: Syrer getroffen und verletzt

Bei der Verfolgung eines mutma├člichen Schlepperfahrzeuges hat die Polizei am Montag im Salzburger Pinzgau auf den Wagen geschossen und dabei offenbar einen Syrer getroffen, der mit neun Landsleuten im Fahrzeug transportiert worden ist. Die Verfolgungsjagd fand ein Ende, weil das Fluchtfahrzeug im Schnee stecken blieb.

Der Lenker konnte in der Dunkelheit zun├Ąchst fliehen, Polizisten nahmen aber kurz danach einen 34-j├Ąhrigen Rum├Ąnen als mutma├člichen Lenker und Schlepper fest. Die Bayerische Polizei hatte in den fr├╝hen Morgenstunden die Kollegen in Salzburg alarmiert, weil sie den Kastenwagen bei der Einreise kontrollieren wollten, der Lenker aber umdrehte und Richtung ├ľsterreich davonraste.

Kastenwagen rammte Streife der Polizei

Sie nahmen die Verfolgung Richtung Saalfelden auf und wurden dann von den ├Âsterreichischen Kollegen unterst├╝tzt. Einer heimischen Streife gelang es schlie├člich, dem Kastenwagen vorzufahren, die Polizisten versuchte in der Folge, das Fluchtfahrzeug zum Anhalten zu bringen. Dabei rammte der Kastenwagen wiederholt den Streifenwagen.

