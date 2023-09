Verfolgungsjagd und Schüsse im Burgenland: Schlepper gestoppt

Ein Kleintransporter mit 42 Flüchtlingen im Frachtraum ist am Dienstag nach einer Verfolgungsjagd bei Oslip (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) gestoppt worden. Um einer Kontrolle am Grenzübergang Klingenbach zu entgehen, war der Lenker aufs Gas gestiegen und davongerast, bestätigte die Polizei am Mittwoch einen Bericht der Kronen Zeitung.

Im Zuge des Einsatzes gab ein Beamter einen Schreckschuss ab. Verletzt wurde niemand. Der mutmaßliche Schlepper wurde festgenommen.

