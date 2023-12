Auf Flucht vor Polizei mit 100 km/h durch Klagenfurt gerast

Ein 20-jähriger Autolenker mit zwei Passagieren an Bord hat in der Nacht auf Sonntag der Polizei in Klagenfurt eine Verfolgungsjagd geliefert. Der Mann raste mit rund 100 Stundenkilometern im Stadtgebiet davon, und alle drei Pkw-Insassen flüchteten letztlich zu Fuß in einen Wald.

Die beiden Mitfahrer verirrten sich dabei aber und riefen den Notruf, teilte die Polizei mit. Der Lenker wurde angezeigt.

Erst am Freitagabend war in Wien ein 34-jähriger Lenker eines Jaguars mit Hochgeschwindigkeit vor der Polizei geflohen. Und hat bei Unfällen auf seiner Fahrt drei Menschen verletzt.

Auf wilder Flucht vor Polizei am Gürtel mit Auto Radfahrer gerammt