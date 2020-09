Polizei hat am Wochenende über 5.000 Lokale kontrolliert

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierte die Polizei insgesamt 3.102 Lokale und Bars. Im Großen und Ganzen habe die Einhaltung der Sperrstunden gut funktioniert, so Nehammer. 90 Anzeigen sind im Zuge der Kontrollen erstattet worden, davon 62 in Wien.

"Wer sich nicht an die Vorgaben hält, muss jederzeit mit Konsequenzen rechnen. Jeder hat es selbst in der Hand, durch Eigenverantwortung zur Verringerung der Infektionszahlen beizutragen“, so der Innenminister.