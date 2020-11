Politologe Pelinka :„Frauenquote als Hilfsmittel ist sinnvoll“

Der Frauenanteil im Nationalrat liegt derzeit bei 39,3 Prozent. Braucht es eine Frauenquote?

Pelinka: Als Hilfsmittel ist das sicherlich sinnvoll und vorstellbar. Aber ich glaube nicht, dass es als Endprodukt sinnvoll ist, in Parlamenten auf fifty-fifty zu drängen. Das wird sich von selbst einstellen. Ich halte auch nichts von einer Katholiken- oder Altersquote in den Parlamenten. Als Hilfsmittel zur Unterstützung des Aufstiegs kann eine Frauenquote als vorübergehendes Instrument aber hilfreich sein.

Sind Sie beide Feministen?

Pelinka: Das ist eine Definitionsfrage. Ich befürworte den Feminismus, weil er eine wesentliche Qualitätsverbesserung der Demokratie bedeutet. Das heißt, ich bin als Demokrat für die Steigerung der Rolle von Frauen in Politik und Gesellschaft. Ob ich damit Feminist bin, weiß ich nicht. Ich würde das jedenfalls für mich in diesem Sinn nicht in Anspruch nehmen.

Jelinek: Dass Frauen im Laufe der Geschichte unfassbar unrecht getan wurde, ist evident. Dinge wie Gleichberechtigung sind außerhalb jeder Diskussion.

Sie sind für Gleichstellung. Warum tun Sie sich mit dem Begriff Feminismus schwer?

Pelinka: Ich tu mir überhaupt nicht schwer. Aber es gibt die Abwehrmentalität derer, die glauben, dass sie an Privilegien verlieren, vermutlich auch zu Recht. An den Universitäten in Europa, glaube ich, traut sich niemand mehr, gegen den Feminismus aufzutreten. Das ist so selbstverständlich geworden, wie sich auch kaum jemand traut, gegen die Demokratie, gegen Menschenrechte zu sein.

Jelinek: Ich hab immer erlebt, dass es sehr viele starke, tüchtige Frauen gibt. Ohne mich wirklich mit der Theorie des Feminismus intensiv beschäftigt zu haben: Ich bin Feminist. Warum nicht?