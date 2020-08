Neue feministische Baustellenverhüllung am Wiener Graben

Die Tiroler Künstlerin Katharina Cibulka stickt feministische Forderungen überlebensgroß mit Kabelbinder und Tüll auf Staubschutznetze. Zwei Netze der Künstlerin hängen schon in Wien: Beim Hotel Motto in der Mariahilferstraße und beim Gemeindebau Linke Wienzeile 168.

Am Donnerstag wurde ihre neueste feministische Kunst-Intervention am Graben präsentiert. Sie wird dort als Baustellenfassade bis Ende Dezember zu sehen sein.

"Er arbeitet für Geld"

Der Spruch "As long as he makes the cash while I work for change, I will be a feminist" (Solange er für Geld arbeitet und ich für Wechselgeld/Veränderung, bin ich Feministin) ist ab Donnerstag am Gebäude der Erste Bank (Tuchlauben 4) zu sehen.

Wie bereits andere Baustellen-Verhüllungen - in der Linken Wienzeile (bis Oktober 2020), am ehemaligen Hotel Kummer in der Schadekgasse sowie auf dem Sirius Gebäude am Simone-De-Beauvoir Platz in der Seestadt Aspern - wird diese künstlerische Installation von KÖR Wien (Kunst im öffentlichen Raum) gefördert.