Kunstwerke fahren durch Wien: Wenn die Stadt zur Galerie wird

von Adrian Zerlauth

Wer in nächster Zeit durch die Stadt spaziert, sollte nach einem kleinen gelb-grünen Daihatsu Ausschau halten. Das asiatische Auto ist eine fahrende Galerie der Initiative Kunst im öffentlichen Raum (KÖR) und nennt sich die "Daihatsu-Rooftop-Gallery".

Auf dem Autodach werden unterschiedliche Skulpturen von neun Künstlern ausgestellt. Diese werden auf dem Dach befestigt und der japanische Kleinwagen rollt damit durch die Straßen Wiens. Damit will die KÖR, Kunst öffentlich für jeden erlebbar machen.

Die Skulpturen beziehen sich dabei auf bestimmte Orte in Wien, an denen das Auto gerade unterwegs ist. Begutachten kann man die Installationen nicht nur im Vorbeifahren, sondern auch in Ruhe, wenn der Pkw parkt.

Das Projekt wird heute, Donnerstag, um 16Uhr bei der Pestsäule am Graben eröffnet und dauert bis zum 14. Dezember an. Für Kunstinteressierte bietet die KÖR in den kommenden Wochen noch weitere Veranstaltungen.