Gibt es heute Nacht Polarlichter über Österreich zu sehen?

Der Höhepunkt der Welle ist heute Abend zwischen 21 und 23 Uhr zu erwarten. Ob diese tatsächlich auch bis Österreich zu sehen ist, lässt sich nicht genau prognostizieren, die Chancen auf Polarlichter in "mittleren Regionen" werden aber als "hoch" angegeben. Im Norden, Westen und Österreich soll die aktuelle Wolkendecke bis zum Abend auch aufreissen, nur im Süden werden schlechte Bedingungen erwartet.

Vom Kahlenberg bis Griechenland

Zuletzt waren Polarlichter in Österreich im März 2015 zu sehen, etwa vom Wiener Kahlenberg aus oder in Kärnten. Damals sorgten ebenfalls starke Sonnenstürme für eine wundervolle "aurea borealis". Im Jahr 2003 war sie sogar über Griechenland oder den Kanarischen Inseln zu beobachten. Grundsätzlich ist die Chance auf Sichtbarkeit umso höher, je dunkler die Umgebung ist, also abseits großer Städte.

Normalerweise gibt es einen elfjährigen Zyklus, derzeit ist die Sonnenaktivität bereits ungewöhnlich stark. Normal benötigen die hochgeschleuderten Partikel ein bis drei Tage für die 150 Kilometer lange Reise zur Erde.