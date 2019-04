Pleite-Moschee soll durch Spenden von Gläubigen gerettet werden

Diese Pleite kann als eine Art Sturm in einem Wasserglas bezeichnet werden. Bei der Sanierungsplan-Tagsatzung am Dienstag wurde der angebotene Sanierungsplan in Höhe von 100 Prozent von den Gläubigern angenommen. Bis 1. August 2019 müssen die offenen Forderungen des Moscheen Errichtungs-, Erhaltungs- und Verwaltungsverein Kematen mit Sitz in Kematen an der Ybbs, NÖ, bezahlt werden.

"Die Sanierung eines Gotteshauses mit völliger Bezahlung aller Schulden ist einzigartig“, sagt Stephan Mazal vom Gläubigerschutzverband Creditreform zum KURIER. "Die Quote soll durch Spenden der Gläubigen aufgebracht werden."