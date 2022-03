Pilotenfehler: Haselsteiner entging Blindflug in den Tod

Der Strabag-Boss selbst nutzte die Bell 429 immer wieder für seine Termine. So auch am 21. November. Haselsteiner war für ein Meeting in Bozen. Um 15.12 Uhr an diesem Tag hob Pilot Roland P. mit dem Hubschrauber mit der Kennung OE-XCE mit dem Bauunternehmer an Bord in Südtirol in Richtung Wiener Neustadt ab. Gegen 16.30 Uhr landete der Helikopter auf Wunsch Haselsteiners auf einem Außenlandeplatz am Semmering. Der Geschäftsmann stieg für einem Termin in seinem Hotel, dem Knappenhof in Reichenau an der Rax, aus. Dieser Umstand rettete ihm das Leben.