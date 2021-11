Pilot starb bei Hubschrauber-Absturz in Wiener Neustadt

In Wiener Neustadt in Niederösterreich ist am Sonntag ein Hubschrauber beim Landeanflug abgestürzt. Der Hubschrauber fing dann an zu brennen. Der Pilot kam bei dem Absturz ums Leben. Laut der Polizei war außer dem Piloten sonst niemand in dem Hubschrauber. Wie es zu dem Unfall kommen konnte ist noch nicht klar.

Der Hubschrauber gehörte dem ehemaligen Politiker und Unternehmer Hans Peter Haselsteiner. Haselsteiner war kurz vor dem Absturz von dem Hubschrauber am Semmering abgesetzt worden.