Pillichsdorf: Schwarz-grüne Koalition sorgt bei SPÖ für Unmut

Für die Volkspartei war die Koalition eine Bauchentscheidung, so Faber, zur Liste TEAM hätte das Vertrauen gefehlt. Dennoch sei man für eine Zusammenarbeit offen und würde TEAM auch zwei Ausschüsse anbieten.

Ganz anders sieht das deren Spitzenkandidat Erich Trenker, der bisher Bürgermeister war. Für ihn ist die Koalition eine Absage an jede Zusammenarbeit. „Es gab keine Gespräche mit uns. So wird Gemeinsamkeit nicht gelebt“, spielt er auf den ÖVP-Wahlslogan an.

Schützenhilfe erhält er von der Parteispitze; SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar ortet eine Koalition der Verlierer, prozentuell hatte TEAM nämlich am stärksten zugelegt.