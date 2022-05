Schöne neue Essenswelt: Lehrgang serviert Spacemacarons und Moonbars

Es ist ein Universitätslehrgang, der in Wohlstandszeiten entstanden ist: Food & Design an der New Design University St. Pölten (NDU). Genau dieser hat sich nun mit einem Zukunftsszenario auseinandergesetzt, bei dem es eines nicht in Fülle gibt: Lebensmittel.

In Anlehnung an Aldous Huxleys Sci-Fi-Roman Brave New World (Deutscher Titel: Schöne neue Welt) hatten Studierende im Semesterprojekt „Brave New Food“ die Aufgabe, zukunftstaugliche Rezepte zu entwickeln – für eine unwirtliche Gegend bei Nahrungsmittelknappheit.