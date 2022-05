Gemeinderatswahl in Pilichsdorf: ÖVP auf Platz eins

Drei Listen traten an. Die Wahlbeteiligung lag bei 74,69 Prozent, nach 82,58 Prozent vor drei Jahren. Der letzte Urnengang hatte in Pillichsdorf am 24. März 2019 und damit vor dem landesweiten Termin am 26. Jänner 2020 stattgefunden. Aufgrund der zeitlichen Nähe hätte das Ergebnis bis 2025 Gültigkeit besessen. In der mehr als 1.100 Einwohner zählenden Marktgemeinde war jedoch die Opposition zur Koalition von ÖVP und SPÖ zurückgetreten. Als Begründung angeführt wurde u.a. mangelnde Einbindung.