NÖ: Wald brannte zum zweiten Mal innerhalb eines Monats

Ein Waldbrand in Neusiedl in der Gemeinde Waidmannsfeld (Bezirk Wiener Neustadt) hat am Sonntag fünf Feuerwehren gefordert. Das Feuer war im steilen Gelände ausgebrochen, weshalb sich der Einsatz laut Bezirksfeuerwehrkommando schwierig gestaltete. Die Löscharbeiten dauerten fast drei Stunden. Es war bereits der zweite Waldbrand in Neusiedl innerhalb eines Monats. Schon Anfang Mai war im unwegsamen Gelände ein Feuer ausgebrochen.