Aus den Fenstern der sogenannten Waldvilla in der Gemeinde St. Gilgen-Burgau hängen Transparente mit Aufschriften wie "Solidarity with all refugees and deserters" und "Freier Seezugang".

In einem auf Social Media veröffentlichen Statement üben die Aktivisten Kritik am Krieg in der Ukraine und fordern die Nutzung privatisierten Leerstandes, für Geflüchtete, Deserteure und Wohnungslose. Der Attersee stünde schon seit einigen Jahren im öffentlichen Interesse, da mittlerweile fast alle Seezugänge im privaten Besitz seien, teilen die Hausbesetzer mit. Bei der Besetzung habe man jedenfalls keinen Schaden angerichtet, erklärte eine Sprecherin im Gespräch mit dem KURIER. Die Größe ihrer Gruppe gab sie mit 30 Personen an.

Keine Polizei

Die Aktion in der etwas versteckt liegenden Villa dürfte vorerst noch ohne große öffentliche Aufmerksamkeit passiert sein. Bei der Landespolizeidirektion Oberösterreich war davon Samstagmittag noch nichts bekannt.