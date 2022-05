Neuwahlen in Pillichsdorf: Karten werden mit nur drei Fraktionen neu gemischt

Nur drei Jahre ist es her, dass die Pillichsdorfer (Bezirk Mistelbach) das letzte Mal zur Wahlurne geschritten sind: Damals traten bei vorgezogenen Wahlen sechs Fraktionen an, die sich aber so gar nicht einig wurden. Bis Ende 2021 hielt die Regierung, dann legte die gesamte Opposition ihre Sitze zurück. Übrig blieben von 19 Gemeinderäten nur die zehn Mandatare der rot-schwarzen Koalition – und damit zu wenige für einen handlungsfähigen Gemeinderat.