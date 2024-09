Knochenjob Pflege: Fünf Monate arbeiten - ohne einen freien Tag

Da vieles in Graubereichen passiert, ist unklar, wie viele osteuropäische Pflegepersonen aus Ländern wie Polen oder der Slowakei tatsächlich in Österreich werken. Allein aus Rumänien stammen - je nach Quelle - 26.000 bis 62.000 Pflegekräfte. Das entspricht Städten wie Wels, Wiener Neustadt oder Steyr.

Eine dieser Pflegerinnen ist Sadina Lungu (50). Seit Jahren kümmert sie sich um die 85-jährige Elisabeth Pöschl in Bad Vöslau. Der demnächst startende Kinofilm "24 Stunden" von Harald Friedl, der beim Fünf Seen Festival in München bereits einen Dokumentarfilmpreis erhielt, begleitet die beiden in ihrem Alltag.

Gezeigt wird die Einsamkeit Lungus, die sie mit vielen Zigaretten im Freien und ständigen Video-Telefonaten in die Heimat bekämpft. Drei bis fünf Monate arbeitet sie am Stück, danach erholt sie sich einen Monat in der Heimat, bis der Kreislauf erneut beginnt. Sie ist ständig rund um die Uhr in Bereitschaft, ansonsten Morgenwäsche, Körperpflege, putzen, kochen, einkaufen, Gesellschaft leisten - die 50-Jährige ist pflegende Stütze und Freundin zugleich. Wobei das für alle Pfleger ein steter Drahtseilakt zwischen Nähe und der notwendigen professionellen Distanz ist.

Dennoch verzichtet der Film auf jeglichen Voyeurismus. Er soll speziell zeigen, unter welchen Bedingungen in dieser Branche gearbeitet wird. Friedl zeigt bewusst "keine Nacktheit und wir überschreiten keine Intimitätsgrenzen", wie er betont.