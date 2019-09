Peter Seisenbacher verhaftet und nach Wien ausgeliefert

In Polizeibegleitung ausgeliefert

Kurz, bevor es für Peter Seisenbacher eng wurde, flüchtete er: Im Dezember 2017 sollte er sich im Landesgericht für Strafsachen in Wien wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs an zwei Mädchen vor Gericht stellen. Doch Seisenbacher tauchte nicht auf. Er tauchte unter. In die Ukraine.

Vor wenigen Tagen wollte er dann in der Nähe von Lemberg zu Fuß die grüne Grenze nach Polen überqueren. Der gesuchte 59-Jährige soll mit einem verfälschten Reisepass unterwegs gewesen sein. Ukrainische Grenzschützer griffen ihn allerdings auf. Seisenbacher soll deshalb auch einige Tage in der Ukraine in Haft verbracht haben.

Donnerstag am späten Nachmittag wurde Seisenbacher von Lemberg ( Ukraine) nach Wien geflogen. "In Begleitung der Polizei", wie sein Anwalt Bernhard Lehofer bestätigte. Seisenbacher wurde in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.