Fall Seisenbacher: Kurz macht Druck

Seisenbachers ukrainischer Anwalt dürfte jedenfalls sämtliche Register ziehen, um die Rechtswege in die Länge zu ziehen. So forderte die ukrainische Migrationsbehörde Seisenbacher schon im Vorjahr auf, das Land zu verlassen – doch Seisenbacher suchte um politisches Asyl an. Zwar dürfte auch dieses Ansuchen negativ entschieden worden sein – doch noch sind nicht alle juristischen Möglichkeiten ausgeschöpft. Konkret soll sich das Kiewer Verwaltungsgericht am 11. September mit dem eingelegten Rechtsmittel beschäftigen.

Sollte auch in diesem Verfahren gegen den Österreicher entschieden werden, könnte eine sofortige Aufforderung zum Verlassen des Landes folgen. In diesem Fall besteht keine Verpflichtung der ukrainischen Behörden, die Österreicher zu informieren. Theoretisch kann Seisenbacher aber nur (legal) ausreisen, wenn er einen gültigen Reisepass besitzt. Das ist aktuell nicht der Fall. Er müsste sich mit der österreichischen Botschaft in Kiew in Kontakt setzen.