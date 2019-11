Peschorn: Unabhängige Prüfung nach Spitzelskandal

Nach der geplanten Beschlagnahmung von Smartphones der Neos-Abgeordneten Stephanie Krisper und der "Presse"-Journalistin Anna Thalhammer kündigt Innenminister Wolfgang Peschorn nun eine unabhängige Prüfung an, wie dem KURIER aus gut informierten Kreisen bestätigt wurde. Dafür wird die Rechtsschutzkommission aktiviert.

Die Mitglieder der Rechtsschutzkommission sind per Gesetz unabhängig und an keine Weisungen gebunden. "Über ihre Prüfungen kann die Rechtsschutzkommission jederzeit dem Bundesminister für Inneres und, soweit es ihr geboten erscheint, der Öffentlichkeit berichten. Überdies kann die Rechtsschutzkommission Empfehlungen an den Bundesminister für Inneres sowie an den Direktor richten", heißt es im Gesetz.

Die Kommission besteht aus drei Mitgliedern, darunter dem Rechtsschutzbeauftragten des Innenministeriums.

Aufpasser für das BVT bestellt

Peschorn hatte erst wenige Stunden zuvor auch einen Aufpasser für das BVT ernannt. Der Salzburger Landespolizeidirektor Franz Ruf soll untersuchen, "welche Ursachen für das Öffentlich-Werden des Visitierungsberichts des Berner Clubs zum BVT verantwortlich waren", teilte das Ressort mit. Ruf und sein Team sollen ferner eine Gesamtprüfung des Amtes vornehmen. Es gehe um ein "generelles Audit" des BVT und nicht nur um die Ursachen für das Öffentlichwerden des Visitierungsberichts des Berner Clubs.

