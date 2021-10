Panne bei Apotheken-Software sorgt für Empörung

Elektronische Systeme sollten eigentlich dafür sorgen, dass Fehler bei der Abgabe von Arzneien an Patienten vermieden werden. Aufgrund einer Software-Panne, die zuletzt in Apotheken in ganz Österreich aufgetreten ist, ist jedoch genau das Gegenteil der Fall.

Betroffen sind 33 der bundesweit 1.400 Standorte, bei denen alle dasselbe Software-Produkt eines bestimmten Herstellers im Einsatz ist. Aufgrund des Fehlers kam es dort zu einer von der ärztlichen Verordnung abweichenden Anzeige von Dosierungsinformationen, heißt es bei der Apothekerkammer.