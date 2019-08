Pannen bei der eMedikation sorgen für Ärger bei den Ärzten

An starken Tagen, etwa in der winterlichen Grippezeit, kommen bis zu 90 Patienten in die Ordination der Floridsdorfer Allgemeinmedizinerin Naghme Kamaleyan-Schmied. Das Letzte, was sie nicht nur in solchen stressigen Zeiten braucht, sind lästige EDV-Probleme.

Doch genau damit muss sich die Ärztin herumschlagen, seit sie seit gut einem Monat die eMedikation verwendet. Dieses Programm ist Teil der Elektronischen Gesundheitsakte (Elga). In dem System werden die Medikamente gespeichert, die dem Patienten verschrieben wurden. Das Verzeichnis soll behandelnden Ärzten helfen, unnötige Verschreibungen und das Risiko gefährlicher Wechselwirkungen zwischen Arzneien zu verhindern.