In Fachkreisen wurde zuletzt diskutiert, ob in OÖ wegen der niedrigen Impfrate mehr getestet wird (um etwa Lokale besuchen zu können) und deshalb auch mehr Infektionen entdeckt werden. Ein Blick auf die Teststatistik lässt das aber wenig plausibel erscheinen. So wurden in Wien von Mittwoch auf Donnerstag insgesamt 110.832 Tests (PCR und Antigen) durchgeführt, während es in OÖ lediglich 67.724 waren, wobei die Positiv-Rate dort deutlich höher war.

Warum dann aber so viele Intensiv-Patienten in Wien? Das könnte mit dem Großstadt-Faktor zusammenhängen, sagt ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). In Metropolen gebe es anteilsmäßig mehr Risikopatienten wie etwa Diabetiker, die nach einer Infektion eher auf der Intensivstation landen.Josef Gebhard