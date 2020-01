"Omas gegen rechts" künftig nicht mehr unter "Linksextremismus" geführt

Neue Wendung im Fall der angeblich linksextremen „Omas gegen rechts“: Um sie nicht mehr politisch einzuordnen, sollen sie in künftigen Berichten des Landesverfassungsschutzes als „zivilgesellschaftliche Gruppe“ geführt werden. Das kündigte Landeshauptmann Thomas Stelzer ( ÖVP) am Montag in einer Regierungssitzung an.

Auch er wolle diese Bezeichnung zukünftig in seinen Berichten übernehmen. In dem Extremismus-Bericht sollen die „Omas gegen rechts“ wegen ihrer Größe und der anhaltenden Dauer ihrer Proteste dennoch Platz finden.

Der KURIER-Bericht von vergangener Woche über ein Handlungskonzept des Landesverfassungsschutzes in Oberösterreich, in dem die Donnerstagsdemos und damit auch die „Omas gegen rechts“ unter dem Kapitel „Linksradikalismus und -extremismus“ geführt werden, sorgte für Aufregung.