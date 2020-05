OGH-Urteil: Ticketplattform viagogo muss Namen der Verkäufer verraten

Als zweiten Erfolg wertet der Jurist, dass der Verkäufer nun auch angeben muss, ob das angebotene Ticket personalisiert ist. Mit dieser Maßnahme reagierten vor allem internationale Veranstalter auf den Wucher bei ihren Tickets. Für die Käufer waren die Karten dann nämlich wertlos.

Zahlreiche Klagen gegen viagogo

Aprops Wucher: In Österreich ging die Praxis von viagogo sogar so weit, dass Karten für die Salzburger Festspiele um das Zehnfache ihres Preises angeboten wurden. Die Kabarettisten Viktor Gernot und Monika Gruber, deren Tickets statt um 25 um 100 Euro verkauft wurden, zogen - ebenfalls mit Hintermayr - 2017 sogar vor Gericht, um viagogo das Verkaufen ihrer Karten zu untersagen. Sie erhielten in erster Instanz recht, das Verfahren ruht derzeit.