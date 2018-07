Festspiele bekämpfen Ticket-Wucher

Unlauterer Wettbewerb: Fifa zeigte Plattform viagogo an

Plattformen wie viagogo sind immer mehr Veranstaltern und Konsumentenschützern ein Dorn im Auge. In zahlreichen Ländern sind zuletzt Klagen gegen den Online-Marktplatz eingebracht worden.

Erst im Juni etwa hat sogar die Fifa Strafanzeige gegen viagogo erstattet. Laut dem Fußballweltverband würde die Plattform durch den Verkauf von überteuerten Eintrittskarten gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb verstoßen. Bereits im Jänner hatte die Fifa eine einstweilige Verfügung beim Landesgericht Hamburg gegen viagogo erwirkt, das damit keine Finaltickets der Fußball-WM in Rußland verkaufen darf. Donnerstagnachmittag waren dennoch welche über die Seite viagogo.de erhältlich.

Auch die Verbraucherzentrale Bayern hat im Frühling Klage wegen Verbrauchertäuschung eingebracht. In Italien war das Unternehmen wegen seiner intransparenten Preispolitik laut Medienberichten bereits 2017 zu einer Geldstrafe in der Höhe von einer Million Euro verurteilt worden. In Spanien und Neuseeland sollen die Geschäftspraktiken aktuell ebenfalls von den Behörden untersucht werden. In Großbritannien ging die Werbeaufsichtsbehörde gegen viagogo und ähnliche Plattformen vor. Auch der zuständige Minister warnte Konzertbesucher vor der Plattform.