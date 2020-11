Schweinekopf vor Moschee in Graz: Offiziere des Abwehramtes vor Gericht

Das Abwehramt des Bundesheeres - also dessen Geheimdienst - soll "Angriffe auf militärische Rechtsgüter erkennen", zitiert die Staatsanwältin aus dem Gesetz und betont dabei "militärisch" ausdrücklich.

Und was hat ein rassistischer Anschlag einer rechten Gruppe auf den Neubau der Moschee in Graz mit "Militäreinrichtungen" zu tun? Wenig, befindet die Anklägerin: "Den Angeklagten fehlte jegliche Befugnis, zu handeln."

Schweinekopf und Schweineblut

Doch taten sie es - oder vielmehr, laut Staatsanwältin, taten sie das Falsche: Zwei Offiziere des Abwehramtes sollen eine "Quelle" in die rechte Gruppierung geschleust und von den Plänen gewusst haben, die Moschee in Graz anzugreifen. Dabei sei diese "Quelle" sogar bestärkt worden, sich aktiv zu beteiligen: "Ja, grünes Licht. Mach mit an der Aktion", soll eine SMS an den "Verbindungsmann" gelautet haben.

Dann hing am 5. Mai 2016 tatsächlich ein halber Schweinekopf am Bauzaun vor der Moschee, Schweineblut tropfte herunter.