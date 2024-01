Nächste Generation der Tiroler ÖVP bringt sich in Stellung

Mario Gerber und Cornelia Hagele kostet die Frage nur einen Lacher: Nämlich jene, wie sehr es bei den aktuellen Grabenkämpfen in der Volkspartei bereits um die Zeit geht, wenn sich dereinst ÖVP-Chef Anton Mattle aus der Politik zurückzieht.

„Wir haben einen Landeshauptmann, der einen super Job macht“, sagt der ÖVP-Wirtschaftslandesrat und versichert pflichtschuldig, dass er „zu hundert Prozent“ hinter dem 60-Jährigen stehe. „Die Zukunft kommt natürlich, aber wir leben in der Gegenwart“, erklärt die ÖVP-Gesundheitslandesrätin.

Duell um die Spitze

Die beiden, Wirtschaftsbündler wie Mattle, haben am Montag in ein Lokal in der Innsbrucker Altstadt geladen, um Position in der gerade aktuellen Machtfrage zu beziehen. Wie berichtet, hat eine Woche zuvor die erst kürzlich zur Wirtschaftskammerpräsidentin gekürte Barbara Thaler (ÖVP) ihren Hut in den Ring geworfen und ihre Kandidatur um die Führung der Teilorganisation erklärt.

Machtkampf um das Polit-Erbe von Franz Hörl