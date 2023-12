Innsbruck: Vize-Bürgermeister Anzengruber aus dem Amt gewählt

In Innsbruck finden nach sechs Jahren des Dauerstreits am 14. April Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen statt. Anzengruber, der vergeblich versucht hat, sich die Position des Spitzenkandidaten für die ÖVP zu erkämpfen, will nun mit einer eigenen Liste antreten - inzwischen getauft auf "JA - Jetzt Innsbruck".

Das hat Anzengruber und seiner Mitstreiterin, Gemeinderätin Mariella Lutz, die Mitgliedschaft bei der ÖVP gekostet. Die wird nun von Staatssekretär Florian Tursky ins Rennen geführt. Der hat ein Bündnis mit der ÖVP-Abspaltung Für Innsbruck (FI) für die Wahl geschmiedet.

Innsbrucks Bürgerliche gehen gespalten in die Wahl