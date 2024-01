Machtkampf um das Polit-Erbe von Franz Hörl

In einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz hat die neue Präsidentin der Tiroler Wirtschaftskammer, Barbara Thaler (ÖVP), am Montag eine Kandidatur zur Obfrau des Tiroler Wirtschaftsbundes angekündigt: "Ich werfe meinen Hut in den Ring." In den wird sie gegen ÖVP-Wirtschaftslandesrat Mario Gerber steigen.

In dem Duell geht es um die Nachfolge von Franz Hörl an der Spitze der seit dem Abgang von ÖVP-Landeshauptmann Günther Platter stärksten Teilorganisation der Tiroler Volkspartei. ÖVP-Nationalrat Hörl verzichtet zugunsten von Thaler, erklärte diese: "Franz unterstützt mich."

Kein Kompromiss gefunden

Gespräche auf eine einvernehmliche Lösung zur Vermeidung einer Kampfabstimmung am 9. Februar sind gescheitert. "Es ist nicht zu einer Kompromissfindung gekommen", so Thaler, die bis zur EU-Wahl im Juni noch Mandatarin im EU-Parlament ist, in dem sie seit 2019 sitzt.